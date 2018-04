Débats Première - 12/04/2018

Quelles traces l'Expo 58 a-t-elle laissées pour vous ? (en collaboration avec Le Vif)



Nos invités :

Claire PELGRIMS, doctorante au sein du Laboratoire Urbanisme, Infrastructures et Écologies (LoUIsE) de la Faculté d'Architecture de l'ULB

Arnaud BOZZINI, directeur des expositions de l'Atomium et co-auteur de l'ouvrage « Expo 58. Entre utopie et réalité » (Ed. Racine)

Olivier MOUTON, journaliste au Vif

Axel TIXHON, historien à l'université de Namur

Alain BERENBOOM, auteur du roman « Expo 58, l'espion perd la boule » (Genèse Edition)

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM