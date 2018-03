Débats Première - 29/03/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : François PERL, directeur général à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et membre du comité de rédaction de la revue politique et Eric DE BEUKELAER, Diocèse de Liège - Vicaire épiscopal pour le temporel



12h30: Les citoyens doivent-ils pouvoir contrôler les politiques ? (en collaboration avec Le Vif)

Nos invités:

Olivier MOUTON, journaliste au Vif

Marc TOLEDO, fondateur du groupe Trop is te veel

Christian BEHRENDT, professeur de droit constitutionnel à l'ULiège

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE