Débats Première - 28/03/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Rudy AERNOUDT, économiste, philosophe et professeur d'université à Gand et François GEMENNE, Chercheur et enseignant à l'Université de Liège et à Sciences Po à Paris



12h30: Faut-il obliger les radios à diffuser plus d'artistes wallons et bruxellois ?

Nos invités :

Paul-Eric MOSSERAY, directeur de la transition numérique du CSA

Gil MORTIO, producteur, musicien et membre du FACIR

Jean-Lou BERTIN, coordinateur radio à la RTBF

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE