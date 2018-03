Débats Première - 26/03/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Hervé HASQUIN, historien et académicien et Edouard DELRUELLE, Professeur de philosophie politique à l'Université de Liège



12h30: Facebook est-il un danger pour la démocratie ?



Nos invités :

Nicolas BECQUET, responsable des supports numériques à L'Echo

Thomas FAURÉ, PDG et fondateur du réseau social privé Whaller

Damien VAN ACHTER, spécialiste en nouveaux médias et professeur invité à l'IHECS

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE