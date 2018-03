Débats Première - 22/03/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Hafida BACHIR, présidente de Vie Féminine et Corentin DE SALLE, philosophe libéral, et directeur scientifique du Centre Jean Gol (Centre d'études du MR)



12h30: Faut-il supprimer les communes à facilités ? (en collaboration avec Le Vif)

Nos invités :

Pierre HAVAUX, journaliste au Vif

Damien THIÉRY, échevin à Linkebeek, bourgmestre non nommé 2007 à 2015

Walter VANSTEENKISTE, bourgmestre de Wemmel

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE