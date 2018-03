12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Philippe WALKOWIAK, rédacteur en chef adjoint politique de la RTBF et Christian CARPENTIER, journaliste & chef d'édition à Sudpresse



12h30: L'État islamique a-t-il été vaincu ?



Nos invités :

Sébastien BOUSSOIS, chercheur associé à l'ULB et à l'UQAM

Rik COOLSAET, chercheur associé à l'Institut Egmont à Bruxelles et professeur émérite à l'Université de Gand

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE