Débats Première - 15/03/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : François DE SMET, directeur de Myria, le Centre fédéral Migration et Gabriel RINGLET, prêtre et professeur émérite à l'UCL



12h30: Les patrons flamands veulent-ils sauver la Belgique ? (en collaboration avec Le Vif)

Nos invités :

Serge GOVAERT, membre du conseil d'administration du Crisp (Centre de recherche et d'information socio-politiques)

Olivier MOUTON, journaliste au Vif

Wouter VERSCHELDEN, fondateur du site d'informations Newsmonkey et co-auteur du livre « Het Merk België (éd.Manteau)

