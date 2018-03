12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif et Johanne MONTAY, rédactrice en chef politique RTBF



12h30: Les supermarchés nous font-ils payer trop cher?

Nos invités:

Anne REUL, responsable de Fevia Wallonie

Charles PETIT, responsable de Comeos Bruxelles et Comeos Wallonie

Myriam DELMEE, vice-présidente du SETCa, syndicats des employés et cadres de Belgique, en charge du secteur commerce

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE