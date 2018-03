Débats Première - 13/03/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef du quotidien « Le Soir » et Vincent ENGEL, romancier, dramaturge et essayiste



12h30: Faut-il encore manger de la viande ?

Nos invités :

Benoit CASSART, secrétaire de la Fédération du commerce de bétail et de la viande

Hugues FALYS, vice-président de la FUGEA, agriculteur et enseignant en agronomie à la Haute Ecole de Namur-Ciney

Sébastien SNOECK, expert Agriculture et Elevage chez Greenpeace

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE