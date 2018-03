Faut-il encore manger de la viande ?

Nos invités :

Benoit CASSART, secrétaire de la Fédération du commerce de bétail et de la viande

Hugues FALYS, vice-président de la FUGEA, agriculteur et enseignant en agronomie à la Haute Ecole de Namur-Ciney

Sébastien SNOECK, expert Agriculture et Elevage chez Greenpeace