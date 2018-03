Débats Première - 08/03/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Martine MAELSCHALCK, ex rédactrice en chef du journal l'Echo, ex-porte parole de la ministre fédérale du budget, active dans le privé chez l'agence Whyte Corporate affairs et François BRABANT, journaliste pour le magazine Imagine Demain le monde, fondateur & éditorialiste du magazine Wilfried.



12h30: Faut-il s'inquiéter de la baisse du niveau d'orthographe ? (en collaboration avec Le Vif)

Nos invités :

Michel Francard, professeur de linguistique à l'UCL et chroniqueur de langue au journal Le Soir

Philippe Berkenbaum, journaliste au Vif

Christiane Buisseret, Présidente de l'Association belge des professeurs de français

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE