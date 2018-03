12h : débat du jour en compagnie de Sammy MAHDI, président des jeunes CD&V et Paul GROSJEAN, directeur du magazine Lobby et Grand Place



12h30 : Chine : l'empire contre-attaque ?

Pierre DEFRAIGNE, directeur exécutif du centre Madariaga-Collège d'Europe

Philippe PAQUET, journaliste de La Libre Belgique et spécialiste de l'Extrême-Orient

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE