Débats Première - 01/03/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Corentin DE SALLE, philosophe libéral et directeur du Centre Jean Gol (Centre d'études du MR) et David PESTIEAU, Vice-président du PTB et responsable du service d'études.



12h30: Cryptomonnaie : vers un rêve libertarien ? (en collaboration avec Le Vif)

Nos invités :

Christophe LEROY, journaliste au Vif

Martin ERPICUM, sociologue, chercheur senior au centre de recherche en science politique SPIRAL de l'Uliège et responsable de la spin off Mesydel

Sébastien ARBOGAST, co-fondateur de l'initiative ChainSkills, formateur et conférencier sur la blockchain

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE