Débats Première - 26/02/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Rudy AERNOUDT, économiste, philosophe et professeur d'université à Gand et François PERL, directeur général du service indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).



12h30: Bruxelles: faut-il interdire la voiture lors des pics de pollution ?

Nos invités:

Alfred BERNARD, toxicologue à l'UCL et directeur de recherches FNRS

Hamza FASSI-FIHRI, vice-président du cdH et député bruxellois

Arnaud PINXTEREN, député bruxellois Ecolo

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE