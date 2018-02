Débats Première - 22/02/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Jean-Pierre STROOBANTS, correspondant à Bruxelles pour le journal "Le Monde" et Pierre MARLET, journaliste RTBF



12h30: Holocauste. Bientôt de l'histoire ancienne ? (en collaboration avec Le Vif)

Nos invités :

Soraya GHALI, journaliste au Vif

Joel KOTEK, historien et professeur à l'ULB

Jérôme JAMIN, docteur en science politique, professeur à l'ULiège et président de l'Association Territoires de la mémoire

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE