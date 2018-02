12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif et Hervé HASQUIN, historien et académicien



12h30: Les parents doivent-ils pouvoir déshériter leurs enfants?

Nos invités:

Sabrina SCARNA, avocate au sein du cabinet TETRALAW, spécialisée en droit fiscal et droit pénal fiscal

Patrick BINOT, directeur général de la Ligue des familles

Renaud GRÉGOIRE, notaire et porte-parole de la fédération des notaires

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE