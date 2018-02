Débats Première - 20/02/2018

GIAL : une écorchure de plus dans la confiance du citoyen ?

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Hafida BACHIR, présidente de Vie Féminine et Antoine DE BORMAN, directeur du Cepess (le centre d'étude du cdH)



12h30: Cybersécurité : sommes-nous suffisamment protégés sur le web ?

Nos invités :

Valéry VANDER GEETEN, responsable juridique du Centre pour la Cybersécurité Belgique

Jean-Jacques QUISQUATER, professeur en cryptographie et créateur du groupe de cryptographie à l'UCL

Yves ROGGEMAN, professeur en sécurité informatique à l'ULB et à l'initiative du master interuniversitaire en cybersécurité

