Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Martine MAELSCHALCK, ex rédactrice en chef du journal l'Echo, ex-porte parole de la ministre fédérale du budget, active dans le privé chez l'agence Whyte Corporate affairs et Nicolas BAYGERT, professeur de communication politique à l’ULB et l’IHECS, où il dirige le Laboratoire Protagoras (sur la communication politique).