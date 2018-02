Débats Première - 08/02/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Thierry AFSCHRIFT, avocat fiscaliste et professeur de droit fiscal à l'ULB et Felipe VAN KEIRSBILCK, ?Secrétaire Général de la CNE (CSC).



12h30: Quel avion pour remplacer le F16 ? (en collaboration avec Le Vif)

Nos invités :

Luc GENNART, ex-commandant de la base aérienne de Florennes, échevin namurois MR

Olivier ROGEAU, journaliste au Vif

Joseph HENROTIN, spécialiste de la défense, docteur en sciences politiques et chargé de recherche au Centre d'Analyse et de Prévision des Risques Internationaux et à l'Institut de Stratégie comparée

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE