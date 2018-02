12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef du quotidien « Le Soir » et Alain GERLACHE, journaliste qui collabore à la RTBF et au Morgen



12h30: Violences obstétricales : la fin d'un tabou?

Nos invités:

Marie-Hélène LAHAYE, juriste, blogueuse féministe et auteure du livre « Accouchement: Les femmes méritent mieux » (Ed. Michalon)

Jean-François LEGRÈVE, gynécologue-obstétricien

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE