12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Corentin DE SALLE, philosophe libéral, et directeur scientifique du Centre Jean Gol (Centre d'études du MR) et François GEMENNE, Chercheur et enseignant à l'Université de Liège et à Sciences Po à Paris



12h30: Bientôt la fin des hypermarchés ?

Nos invités :

Mélanie GEELKENS, journaliste au Vif

Dominique MICHEL, CEO de COMEOS

Christophe SANCY, rédacteur en chef de Gondola magazine

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE