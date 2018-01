Débats Première - 30/01/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Vincent ENGEL, romancier, dramaturge et essayiste et Francis VAN DE WOESTYNE, éditorialiste en chef de La Libre



12h30: Pourquoi y a-t-il autant d'exclusions scolaires ?

Nos invités :

Bernard DE VOS, Délégué général aux droits de l'enfant

Patrick DEKELVER, directeur de l'Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo et président de l'ADIBRA (Association des directeurs de l'Enseignement Secondaire Catholique de Bruxelles et du Brabant)

Luc PIRSON, président de la Fapéo (Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE