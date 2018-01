Débats Première - 26/01/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Stéphane TASSIN, journaliste à La Libre et Philippe WALKOWIAK, rédacteur en chef adjoint politique de la RTBF



12h30: Faut-il payer des citoyens pour traquer des petites incivilités ?

Nos invités :

Carlo DI ANTONIO, ministre wallon de l'Environnement et de la Transition écologique

Philippe HENRY, député Ecolo

Vincent MACQ, procureur du Roi de Namur et porte-parole de l'Union professionnelle de la magistrature

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE