Débats Première - 25/01/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Guy HAARSCHER, philosophe, professeur émérite de l'ULB et professeur au Collège d'Europe et Sammy MAHDI, président des jeunes CD&V



12h30: Sommes-nous trop obsédés par l'hygiène ? (en collaboration avec Le Vif)

Nos invités :

Mélanie GEELKENS, journaliste au Vif

Fabrice BUREAU, professeur à l'ULiège actif au sein du laboratoire d'immunologie cellulaire et moléculaire

Jean-Sébastien WALHIN, porte-parole de l'AFSCA (Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE