Débats Première - 24/01/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Martine MAELSCHALCK, ex rédactrice en chef du journal l'Echo, ex-porte parole de la ministre fédérale du budget, active dans le privé chez l'agence Whyte Corporate affairs et Jean-Michel DE WAELE, professeur en science politique à l'ULB.



12h30: Faut-il lutter contre les théories du complot ?

Nos invités :

Marie PELTIER, chercheuse, enseignante et auteure de "L'ère du complotisme" (Ed. Les Petits Matins)

Patrick VERNIERS, président du Conseil supérieur de l'éducation aux médias et président du master en éducation aux médias à l'IHECS

Bruno FAY, journaliste indépendant et auteur de « Complocratie : Enquête aux sources du nouveau conspirationnisme » (Ed. Du moment)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE