12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Jean-Paul MARTHOZ, journaliste chroniqueur au journal Le Soir et Pierre MARLET, journaliste RTBF



12h30: Y a-t-il une pénurie de main-d'œuvre en Belgique ?

Nos invités :

Thierry CASTAGNE, directeur général d'Agoria Wallonie

Gregor CHAPELLE, directeur général d'Actiris

Gérard VALENDUC, chercheur associé à l'Institut syndical européen et ex-professeur UCL et UNamur

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE