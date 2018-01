12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Alice DIVE, journaliste à La Libre et Alain GERLACHE, journaliste qui collabore à la RTBF et au Morgen



12h30: Transaction pénale : une justice de classes ?

Nos invités :

Manuela CADELLI, présidente de l'association syndicale de la magistrature

Thierry DENOEL, journaliste au Vif

Adrien MASSET, avocat pénaliste et professeur extraordinaire à l'ULiège et au Tax Institute HEC Liège

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE