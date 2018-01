Débats Première - 17/01/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Christine MAHY, secrétaire générale du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté et Thierry AFSCHRIFT, avocat fiscaliste et professeur de droit fiscal à l'ULB



12h30: Belfius en bourse, bonne ou mauvaise nouvelle ?

Nos invités :

Aline FARES, conférencière, auteure, militante dans le secteur de la finance et porte-parole de la plateforme "Belfius est à nous"

Georges-Louis BOUCHEZ, délégué général du MR

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE