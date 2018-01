Débats Première - 16/01/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Hervé HASQUIN, historien et académicien et Charlie LE PAIGE, président de Comac, le mouvement de jeunes du PTB.



12h30: La hausse des inégalités est-elle une menace ou une chance ?

Nos invités :

Marc DE VOS, directeur du think tank Itinera, professeur à l'Ugent et auteur du livre « Les vertus de l'inégalité » (Ed. Saint-Simon)

Jean-Pascal LABILLE, secrétaire général de l'Union nationale des mutualités socialistes (Solidaris)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE