Débats Première - 11/01/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Eric BIERIN, expert en communication politique et professeur de questions d'actualité à l'ISFSC et François BRABANT, journaliste pour le magazine Imagine Demain le monde, fondateur & éditorialiste du magazine Wilfried.



12h30: Couper des arbres pour produire des pellets. Une ineptie ?



Nos invités :

Bertrand AUQUIERE, manager chez ValBiom

Marc FICHERS, Secrétaire général « Nature & Progrès »

Jean-Pascal VAN YPERSELE, climatologue à l'UCL, membre du Conseil fédéral du développement durable et président du groupe de travail « énergie et climat »

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE