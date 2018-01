Débats Première - 08/01/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Olivier MOUTON, journaliste au Vif et Philippe WALKOWIAK, rédacteur en chef adjoint politique de la RTBF



12h30: Faut-il interdire l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes ?

Nos invités :

Véronique DE BAETS, experte genre et emploi à l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes

Julie GILLET, chargée d'études aux Femmes Prévoyantes Socialistes

Robert VERTENUEIL, secrétaire général FGTB

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE