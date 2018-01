Débats Première - 03/01/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Safia Kessas, chroniqueuse à la RTBF et Pierre Magos, journaliste RTBF



12h30: C'est qui le patron? C'est vous, consommateur!

Nos invités:

Pierre-Alexandre BILLIET, General manager du magazine Gondola, magazine des décisionnaires et commerçants du métier

Sylviane BOCKOURT, Coordinatrice du projet "c'est qui le patron?!" en Belgique

Claude BOFFA, Directeur Académique de l'Executive Programme in Retail and Distribution Management de la Solvay Brussels School of Economics and Management

Casting et équipe Animateur Marie Van Cutsem