Débats Première - 21/12/2017

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Bruno COLMANT, économiste et professeur à l'UCL et à l'ULB et Hervé HASQUIN, secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de Belgique et historien



12h30: Les jouets sont-ils sexistes ?

Nos invités :

Coline DUBUISSON, gérante du magasin de jouets Woodee à Schaerbeek

Valérie LOOTVOET, directrice de l'Université des Femmes

Bruno HUMBEECK, psychopédagogue, chercheur à l'Université de Mons

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE