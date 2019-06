Débats Première Wallonie - Retour sur une semaine atypique de négociations en Wallonie...

1/ Journaliste et éditorialiste, Philippe WALKOWIAK reviendra sur cette semaine atypique de négociations en Wallonie et fera le point sur la situation politique, près d’un mois après les élections.



2/ La Wallonie va-t-elle se transformer en champs de coquelicots ? PS et Ecolo ont en tout cas lancé l’opération, avec le concours et la bénédiction de la société civile. Alors l’heure de la société civile a-t-elle vraiment sonné ? On en parle avec Jean-Yves BURON, actif dans le secteur associatif, citoyen engagé dans la transition écologique et solidaire.