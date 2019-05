Débats Première Wallonie - La Wallonie, une région aux soins intensifs ? - 24/05/2019

La Wallonie, une région aux soins intensifs ?

Avec

Alda GREOLI, vice-Présidente du Gouvernement wallon sortante et tête de liste cdH à la Région - Circonscription de Liège

Willy BORSUS, ministre-Président wallon sortant et tête de liste MR à la Région pour le Luxembourg

Pierre-Yves DERMAGNE, chef de groupe PS à la Chambre et tête de liste PS à la Région - Circonscription Dinant-Philippeville

Manu DISABATO, chef de cabinet à la ville de Charleroi et tête de liste Ecolo à la Région – Circonscription de Mons-Borinage