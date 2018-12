Wallonie : bientôt le retour des mines ?

Nos invités :

Jean-Marc BAELE, professeur de Géologie fondamentale et appliquée à l’UMons

Johan YANS, professeur ordinaire au département de Géologie de UNamur et maître de conférence à l'ULB et l'ULiège

Philippe GIARO, géologue à l'ULiège et entrepreneur dans le domaine des mines et des métaux