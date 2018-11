Débats Première Wallonie - Gilets jaunes/Une attestation de contingentement" en fin d'études de...

Gilets jaunes : retour sur une semaine mouvementée en Wallonie. On en parle avec Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la Province de Hainaut.



Maggie De Block veut imposer une attestation de contingentement aux étudiants en médecine pour obtenir une place de stage et un numéro Inami. On en parle avec Dominique VAN PEE, président du collège des doyens de faculté de médecine.