La table de l’actualité : on décortique les clefs d’un débat d’actualité de la semaine : la ministre Alda Greoli d’interdire la vente de tabac par les enseignes de grande distribution. On en parle avec Dominique MICHEL, CEO de Comeos et Anne BOUCQUIAU, porte-parole et responsable du pôle Experts de la Fondation contre le Cancer.