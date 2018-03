La table de l’actualité : on décortique les clefs d’un débat d’actualité de la semaine : Stade national : la Ville de Bruxelles demande le divorce avec le promoteur Ghelamco.

On analyse les faits avec Geoffroy FABRE de la rédaction bruxelloise de la RTBF et on entendra l’analyse d’un des acteurs de cette saga, l’échevin MR Alain COURTOIS.