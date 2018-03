Débats Première Bruxelles - L'hommage bâclé aux victimes des attentats - 23/03/2018

La table de l’actualité : on décortique les clefs d’un débat d’actualité de la semaine : l’hommage bâclé aux victimes des attentats.

On reviendra sur les cérémonies de ce jeudi, le mécontentement et les couacs de l’organisation avec Fabrice GERARD, journaliste RTBF. Nous évoquerons le bilan du suivi des victimes avec Joëlle MILQUET, conseillère spéciale du président de la Commission européenne concernant les indemnisations aux victimes de terrorisme.