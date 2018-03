Débats Première Bruxelles - Le décumul intégral des mandats à Bruxelles, prochaine bombe...

La table de l’actualité : on décortique les clefs d’un débat d’actualité de la semaine : le décumul intégral des mandats à Bruxelles, prochaine bombe communautaire ?

On reviendra sur le vote (francophone) survenu cette semaine en commission. On analysera les effets d’une telle mesure sur le paysage politique avec Aurélie Tibbaut, Chercheuse au CEPAP (ULB) et on abordera les conséquences politiques avec Els Ampe cheffe de groupe Open Vld au Parlement bruxellois.