Débats Première Bruxelles - Le fonctionnement de l’Asbl bruxelloise GIAL - 23/02/2018

La table de l’actualité : on décortique les clefs d’un débat d’actualité de la semaine : Le fonctionnement de l’Asbl bruxelloise GIAL.

On analyse les faits et les réactions politiques avec Barbara BOULET, journaliste RTBF. Nous ferons ensuite réagir un acteur : Karine LALIEUX (PS), députée fédérale belge, échevine de la Culture et de la Propreté publiques de la Ville de Bruxelles.