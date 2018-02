Débats Première Bruxelles - Le grillage de la discorde dans le cimetière multiconfessionne -...

La table de l’actualité : on décortique les clefs d’un débat d’actualité de la semaine : Le grillage de la discorde dans le cimetière multiconfessionnel.

On analyse les faits et les réactions politiques avec Bruno Schmitz, journaliste RTBF. Nous ferons ensuite réagir un acteur : Ridouane Chahid, député bruxellois PS, qui estime que ce grillage est une « forme d’apartheid ».