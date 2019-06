Débats Première 100% Wallonie - 28/06/2019

1/ Journaliste et éditorialiste, Philippe WALKOWIAK reviendra sur cette semaine atypique de négociations en Wallonie et fera le point sur la situation politique, près d'un mois après les élections.



2/ La Wallonie va-t-elle se transformer en champs de coquelicots ? PS et Ecolo ont en tout cas lancé l'opération, avec le concours et la bénédiction de la société civile. Alors l'heure de la société civile a-t-elle vraiment sonné ? On en parle avec Jean-Yves BURON, actif dans le secteur associatif, citoyen engagé dans la transition écologique et solidaire.



3/ Le débat : Mais quelle chance de survie ce Coquelicot ? L'attelage PS-Ecolo ne dispose pas de majorité au sein du Parlement wallon, les autres partis sont-ils disposés à soutenir de l'extérieur un gouvernement minoritaire ? Est-ce une formule viable ? Démocratique ?

Avec :

Sabine LARUELLE (MR)

Christine MORREALE (PS)

Benoit DISPA (cdH)

Manu DI SABATO (Ecolo)

Casting et équipe Animateur Rachel CRIVELLARO