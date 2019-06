Débats Première 100% Wallonie - Discussions politiques en Wallonie : que veulent le monde des...

1/ On revote dimanche à Neufchâteau. On en parle avec Philippe HERMAN, chef d'édition Bureau Local d'Information de la RTBF Luxembourg.



2/ L'UCLouvain réhabilite une ferme pour étudier le maraîchage bio. On en parle avec Philippe BARET, doyen de la faculté des bioingénieurs de l'UCLouvain.



3/ Le débat : Discussions politiques en Wallonie : que veulent le monde des entreprises et la société civile ?

Avec

Pierre-Frédéric NYST, président de l'UCM (Union des classes moyennes)

Brieuc WATHELET, porte-parole de Tam Tam

