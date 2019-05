Débats Première 100% Wallonie - Bonne gouvernance, la révolution a-t-elle eu lieu ? - 17/05/2019

Le débat : Bonne gouvernance, la révolution a-t-elle eu lieu ?



Avec

Jean-Luc CRUCKE, ministre wallon du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports sortant et tête de liste MR à la Région - Circonscription Wallonie picarde

Pierre-Yves DERMAGNE, chef de groupe PS au Parlement de Wallonie et tête de liste PS à la Région - Circonscription Dinant-Philippeville

François DESQUESNES, député wallon, président du groupe cdH au Sénat et tête de liste cdH à la Région - Circonscription de Soignies-La Louvière

Stéphane HAZÉE, chef de groupe Ecolo au Parlement de Wallonie et tête de liste Ecolo à la Région - Circonscription de Namur

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE