Débats Première 100% Wallonie - 05/04/2019

1/ Focus sur la situation politique wallonne. On en parle avec Jérémy DODEIGNE, politologue à l'UNamur.



2/ Des indemnités pour les commerçants wallons lésés par des chantiers. On en parle avec Clarisse RAMAKERS, directrice du Service d'Etudes de l'UCM (Union des Classes Moyennes).



3/ Le débat : La Wallonie peut-elle se convertir au vélo ?

Avec :

Luc GOFFINET, chargé de la politique wallonne et fédérale au Gracq (Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens)

Carlo DI ANTONIO, ministre wallon de la Mobilité

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE