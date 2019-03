Débats Première 100% Wallonie - 15/03/2019

1/ Travailleurs transfrontaliers : aubaine ou risque pour la Wallonie. On en parle avec Hilde Gillebert, Experte mobilité interrégionale et migrants



2/ Les communes et le Zéro plastique. On en parle avec Jean-Paul WAHL, Sénateur, Député et conseiller communal



3/ Le débat : Réforme des APE, piège ou solution pour la Wallonie ?

En studio :

- Pierre-Yves JEHOLET, ministre wallon de l'Emploi et de la Formation



En duplex de Liège :

- Christie MORREALE, députée PS

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS