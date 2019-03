Débats Première 100% Wallonie - 01/03/2019

1/ Assurance autonomie, aides à la promotion de l'emploi (APE). On en parle avec Alda GREOLI, ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la simplification administrative (cdH).



2/ Bilan photovoltaïque avec Jehan DECROP, conseiller chez Edora (la fédération des producteurs d'énergies renouvelables)



3/ Le débat : RER : enfin le bout du tunnel pour la Wallonie ?

Avec :

François BELLOT, ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges (MR)

Philippe HENRY, député wallon (Ecolo)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE