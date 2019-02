Débats Première 100% Wallonie - 15/02/2019

1/ La polémique autour du Pont des Trous à Tournai. On en parle avec Pierre-Emmanuel LENFANT, initiateur de la pétition contre la destruction du Pont des Trous.



2/ La Wallonie veut créer un label "camps durables" pour les mouvements de jeunesse. On en parle avec Sébastien RENOUPREZ, administrateur délégué de la Fédération des Scouts.



3/ Le débat : Climat : la Wallonie est-elle prête pour la rupture ?

Avec :

Cécile NEVEN, conseillère au Département Environnement - Energie - Aménagement du territoire et Mobilité de l'UWE (Union wallonne des entreprises)

Noé LECOCQ, chargé de mission pour Inter-Environnement Wallonie

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE